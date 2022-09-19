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جديد المحليات > بالفيديو : “أمانة الرياض” تجمع مقترحات أهالي حي الفلاح حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية
19/09/2022   8:14 ص

بالفيديو : “أمانة الرياض” تجمع مقترحات أهالي حي الفلاح حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية

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نظمت أمانة منطقة الرياض، جولة في حي الفلاح بمدينة الرياض لإجراء لقاءات مع الأهالي لجمع المقترحات والملاحظات حول المبادرات الخاصة بها.

وأوضحت الأمانة، أن تلك الجولة تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مدينة الرياض.

ونوهت إلى أن الفرق المعنية عملت على الاستماع لمقترحات وملاحظات الأهالي حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية ودورها في جعل الحي بيئة نابضة بالحياة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : “أمانة الرياض” تجمع مقترحات أهالي حي الفلاح حول مبادرة أنسنة المجاورات السكنية

جديد المحليات
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