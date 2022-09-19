طقس اليوم.. أمطار رعدية بجازان وعسير وانخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، خاصة الأجزاء الغربية منها.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والرياض، و41 درجة بالمدينة المنورة، و39 درجة بالدمام، و37 درجة بجدة، و29 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.