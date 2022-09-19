نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد .. 1500 متطوع ومتطوعة يجسدون شعار اليوم الوطني في متنزه بحائل
19/09/2022   12:15 م

شاهد .. 1500 متطوع ومتطوعة يجسدون شعار اليوم الوطني في متنزه بحائل

+ = -
1145

جسد 1500 متطوع ومتطوعة شعار اليوم الوطني “هي لنا دار” في متنزه المغواة الترفيهي في حائل، وذلك احتفاءً باليوم الوطني 92 للمملكة.

وجاء هذا التجسيد البشري للشعار على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع باستخدام المظلات، وذلك بالتنسيق مع 20 جهة حكومية وأهلية.

يذكر أن مختلف القطاعات تحتفل بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. 1500 متطوع ومتطوعة يجسدون شعار اليوم الوطني في متنزه بحائل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.