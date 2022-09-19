شاهد .. 1500 متطوع ومتطوعة يجسدون شعار اليوم الوطني في متنزه بحائل

جسد 1500 متطوع ومتطوعة شعار اليوم الوطني “هي لنا دار” في متنزه المغواة الترفيهي في حائل، وذلك احتفاءً باليوم الوطني 92 للمملكة.
وجاء هذا التجسيد البشري للشعار على مساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع باستخدام المظلات، وذلك بالتنسيق مع 20 جهة حكومية وأهلية.
يذكر أن مختلف القطاعات تحتفل بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.
#برومو 🎥 |
استـعـدادات و تجهـيزات لتشكيل
بشـري يعبّر عن (لوحة الدار) 🇸🇦
📍متنزه المغواة الترفيهي #اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/cP5Cd2Ef1H
— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) September 19, 2022
وفق “أخبار 24”.