الدجاج والبيض والزيوت أكثر السلع ارتفاعاً.. والحديد الأكثر انخفاضاً في أغسطس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أغسطس 2022 مقارنةً بشهر أغسطس 2021.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، ودجاج مجمد مستورد “دو”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، وحليب بودرة معلب “نيدو”، وزيت نباتي للقلي العربي، وبيض محلي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل أمريكي، وهيل هندي، وبامية محلي، وملفوف أبيض) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون بودرة للملابس تايد، ودواء غسيل مبيض ملابس كلوركس، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وتغيير زيت، وكشف طبيب عام) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (إصلاح سيارة “ميكانيكا”). وفق “أخبار 24”.
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال أغسطس 2022 مقارنة بأغسطس 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
متوسط السعر أغسطس 2021
|
متوسط السعر أغسطس 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
بطاطس وسط محلي
|
1 كجم
|
3.21
|
4.48
|
39.56 %
|
دجاج مجمد مستورد (دو)
|
900 جم
|
14.52
|
19.88
|
36.91 %
|
دجاج مجمد محلي (الوطنية)
|
900 جم
|
14.18
|
19.19
|
35.33 %
|
حليب بودرة معلب (نيدو)
|
1.8 لتر
|
62.29
|
79.02
|
26.86 %
|
زيت نباتي للقلي (العربي)
|
1.5 لتر
|
16.67
|
21.09
|
26.51 %
|
بيض محلي
|
1 طبق
|
15.71
|
19.34
|
23.11 %
|
صلصة طماطم محلي (السعودية)
|
135 جم
|
1.59
|
1.95
|
22.64 %
|
دجاج طازج محلي (فقيه)
|
900 جم
|
15.45
|
18.53
|
19.94 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
نفقات الحفلات والأفراح
|
1 تكلفة
|
9193.55
|
13590.28
|
47.82 %
|
صابون بودرة للملابس (تايد)
|
100 جم
|
1.67
|
1.88
|
12.57 %
|
دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس
|
1 جالون
|
19.04
|
20.25
|
6.36 %
|
مبيد حشرات بخاخ (ريد)
|
300 ملل
|
10.59
|
11.2
|
5.76 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
إقامة بالفنادق
|
1 أجرة
|
446.15
|
485.78
|
8.88 %
|
شقة مفروشة
|
1 أجرة
|
272.41
|
293.94
|
7.9 %
|
تغيير زيت
|
1 تكلفة
|
88.71
|
94.52
|
6.55 %
|
كشف طبيب عام
|
1 خدمة
|
51.59
|
52.45
|
1.67 %
|
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|
شعير مستورد
|
50 كجم
|
63.03
|
86.57
|
37.35 %
|
المكعبات
|
40 كجم
|
57.44
|
74.3
|
29.35 %
|
برسيم
|
1 بالة
|
20.16
|
24.3
|
20.54 %
|
التبن أو الدريس
|
1 بالة
|
14.61
|
17.01
|
16.43 %
|
الرودس
|
1 بالة
|
14.58
|
16.32
|
11.93 %
|
خامساً: السلع الإنشائية
|
خشب أبلاكاش إندونيسي
|
1م3
|
2811.82
|
3382.56
|
20.3 %
|
ألومنيوم (حلق جنب سعودي)
|
5.8 م
|
77.96
|
90.03
|
15.48 %
|
كيابل كهربائية 10 مم وطني
|
1 م
|
19.06
|
21.17
|
11.07 %
|
كيابل ربط الحديد صيني
|
10 كجم
|
62.17
|
68.7
|
10.5 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال أغسطس 2022 مقارنة بأغسطس 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
أغسطس 2021
|
أغسطس 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
هيل أمريكي
|
1 كجم
|
180.42
|
142.68
|
20.92 %
|
هيل هندي
|
1 كجم
|
186.56
|
154.28
|
17.3 %
|
بامية محلي
|
1 كجم
|
18.78
|
16.72
|
10.97 %
|
ملفوف أبيض
|
1 كجم
|
3.36
|
3
|
10.71 %
|
شاي أسود فرط (ربيع)
|
1 كجم
|
42.86
|
39.58
|
7.65 %
|
ثانياً: الأعلاف والحيوانات الحية
|
تيس بلدي (جذع)
|
1 حبة
|
966.61
|
962.86
|
0.39 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
إصلاح سيارة (ميكانيكا)
|
1 أجرة
|
92
|
90.85
|
1.25 %
|
رابعاً: السلع الإنشائية
|
حديد تسليح 8 مم وطني
|
1 طن
|
3701.3
|
3443.46
|
6.97 %
|
حديد تسليح 16 مم وطني
|
1 طن
|
3511.87
|
3275.3
|
6.74 %
|
حديد تسليح 18 مم وطني
|
1 طن
|
3510.15
|
3281.39
|
6.52 %