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جديد المحليات > بمشاركة نجوم الأغنية العربية ..”الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى
19/09/2022   9:24 م

بمشاركة نجوم الأغنية العربية ..”الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى

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تُنظم وزارة الثقافة النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي.

ويتضمن المهرجان 4 حفلات غنائية ستُقام في 29 و30 سبتمبر، و5 و6 أكتوبر، حيث سيشارك فيها نجوم الأغنية العربية الذين تغنوا بأعمال فصيحة شهيرة، إلى جانب مواهب سعودية وعربية صاعدة.

ويُمثّل المهرجان واحدة من المنصات الإبداعية التي تقدمها الوزارة؛ لتعزيز حضور اللغة العربية، والاحتفاء بها، ودعم الألوان الفنية المرتبطة بها؛ وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اللغة العربية وخدمتها والمحافظة عليها.وفق “أخبار 24”.

بمشاركة نجوم الأغنية العربية ..”الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى

جديد المحليات
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