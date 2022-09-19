بجوائز مجموعها 1.5 مليون ريال.. “سدايا” تطلق النسخة الثانية “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، النسخة الثانية من “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع مدينة “نيوم”.
ويهدف التحدي، الذي يعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، إلى إيجاد حلول لتحديات نيوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر 3 مسارات، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، وتمكين الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي، واستخدامه في التشريعات القابلة للتنفيذ الآلي.
ويشترط للالتحاق بالتحدي التسجيل كشركة صغيرة، أو متوسطة، أو رواد أعمال، وأن يكون للشركات الصغيرة موظفون بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً وبإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سنوياً، كما يشترط للشركات المتوسطة فريق عمل يتراوح من 50 إلى 249 موظفاً بدوام كامل، وبإيرادات تتراوح من 40 إلى 200 مليون ريال سنوياً، فيما يشترط في حالات رواد الأعمال أن يكون عدد أعضاء الفريق الواحد منهم ما بين 2 إلى 5 أعضاء.وفق “أخبار 24”.
ويحصل الفائزون على عقود تنفيذية مع “نيوم” بقيمة نصف مليون ريال لكل فائز في المسارات الثلاثة، بمجموع 1.5 مليون ريال.