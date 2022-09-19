نيابة عن خادم الحرمين .. الأمير تركي بن محمد يشارك في مراسم العزاء الرسمية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونقل الأمير تركي بن محمد خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للملك تشارلز الثالث، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وكانت مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية بدأت ظهر اليوم الإثنين في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، وذلك في حضور أكثر من ألفي شخصية عالمية تم دعوتها لحضور الجنازة.وفق “أخبار 24”.