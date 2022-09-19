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جديد المحليات > خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم
19/09/2022   9:23 م

خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر؛ لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022م.

تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الإثنين)، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبدالرشيد الطبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلّف عبدالمجيد السماري.

خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم

خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم

خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم

خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم

جديد المحليات
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