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جديد المحليات > “الموارد البشرية” توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
19/09/2022   9:23 م

“الموارد البشرية” توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم من خلال الاتفاقية تقديم حزمة من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية لمساعدة مستفيدي الضمان على الدخول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها هذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

جديد المحليات
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