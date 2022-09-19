“سكني”: بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع مدينة الورود بالطائف

أعلن برنامج سكني، اليوم (الإثنين)، بدء تسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع مدينة الورود.
وأوضج البرنامج أنه تم تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية من المشروع الواقع شمال الطائف، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.
وأبان أن المشروع يُنفذ بتحالف كُبرى الشركات الوطنية والعالمية تحت مظلة برنامج الإسكان، ويقع على أحد أهم الطرق الرئيسية القادمة من مكة المكرمة (طريق السيل)، داخل النطاق العمراني للأحياء الجديدة في الطائف. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المشروع يتضمن فللاً سكنية منفصلة بمساحات متنوعة، يتوسطها مركز ترفيهي تجاري، و19 مرفقاً تعليمياً، و32 مسجداً، و13 جامعاً، و6 مرافق صحية، إضافةً إلى عدد من الحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية.