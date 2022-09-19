مقاطع مرئية تسرد التاريخ والإنجازات.. جهات حكومية وخاصة تتسابق للاحتفال باليوم الوطني الـ92

تتسابق الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تصميم مقاطع مرئية تسرد تاريخ وإنجازات المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الـ92.
وتتضمن المقاطع استعراضا لحياة المؤسس الملك عبدالعزيز وتوحيده المملكة، وكلمات في الذاكرة من أحاديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافةً للأغاني الوطنية.
كما تستعرض بعض الجهات مشاعر المواطنين والمقيمين في هذا اليوم، وتراث المملكة وتاريخها وتطورها عبر العصور في مختلف المجالات، ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وتحتفل المملكة قيادةً وشعباً يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر 2022، باليوم الوطني الـ92 للمملكة، ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن البلاد، أرسى خلالها قواعد هذا البنيان على هدي كتاب الله، ليسير أبناؤه من بعده في بناء هذا الصرح الشامخ.