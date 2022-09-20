أهدى أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمس (الإثنين)، بشته الخاص إلى رجل الأعمال عواد الرضيمان لمبادرته بإنشاء مشروع صحي خيري.
وظهر أمير حائل في مقطع فيديو خلال الزيارة التي أجراها لمحافظة الحائط وهو يتفقد مركز غسيل كلى الذي بادر الرضيمان، قبل أن يهديه الأمير بشته الخاص.
وجاءت زيارة أمير حائل لمحافظة الحائط من أجل الوقوف على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وكذلك المشاريع التطويرية فيها.وفق “أخبار 24”.
شاهد.. #أمير_حائل يُهدي “بشته الخاص” لرجل أعمال بادر بإنشاء مركز كلى خيري#حائل
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 19, 2022