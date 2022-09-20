طقس اليوم.. سحب ممطرة بمكة والشرقية مع تكون للضباب وجريان للسيول جنوباً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف أنه يتوقع كذلك تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والرياض، و39 درجة في المدينة المنورة والدمام، و37 درجة في جدة، و29 درجة في أبها).