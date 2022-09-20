تدشين أول خط لإنتاج التكييف وأجهزة التبريد الصديقة لطبقة الأوزون بالشرق الأوسط في الرياض

رعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض، اليوم (الإثنين)، تدشين أول خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة لطبقة الأوزون في مقر شركة صناعات العيسى؛ وذلك ضمن برنامج احتفال انطلق بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي، حرص المركز على دعم كل ما من شأنه المحافظة على طبقة الأوزون، مشيراً إلى أن المركز يدعم استبدال الغازات الهيدروفلورية كلورية المستنفدة لطبقة الأوزون، بغاز الهايدروكربون الصديق للأوزون.
وأضاف أن المملكة ملتزمة بدورها الحيوي تجاه اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للإسهام في حماية طبقة الأوزون؛ ولذلك تم تمويل المشروع بقيمة 6 ملايين ريال، مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وفق “أخبار 24”.