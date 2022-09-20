شهدت أعمال “يوم القادة” في مؤتمر قمة تحويل التعليم أمس (الإثنين) المنعقد في نيويورك، مشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وذلك ضمن جلسة رفيعة المستوى سلطت الضوء على الاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد.
وتهدف أعمال يوم القادة التي جرت باليوم الثالث والختامي في أجندة قمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة لها إلى إرساء التزامات سياسية أكبر تجاه التعليم بوصفه منفعة عامة من رؤساء الدول، ووضع رؤية جديدة للتعليم في المستقبل، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم وتجاوز التحديات القائمة فى بعض الدول.
وعرض قادة الدول الأعضاء بيانات الالتزامات الوطنية لدولهم، إلى جانب حضور عدد من الجلسات رفيعة المستوى لمناقشة موضوعات القمة، ومحاور مبادرات تحويل التعليم، فيما يتعلق بأهمية توفير تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة وفرص تعليم مدى الحياة للجميع، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين.
وسلطت الجلسة التي شارك فيها وزير التعليم، الضوء على الاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، والاستفادة مما توفره التقنيات الرقمية من إمكانات للوصول إلى الطموحات الوطنية والدولية المتعلقة بتحقيق الجودة في التعليم وتوفير فرص التعلّم مدى الحياة، وتبني التحولات الرقمية في مختلف الجوانب التعليمية بما في ذلك طرق التدريس والمناهج التعليمية، وأساليب التقويم. وفق “أخبار 24”.
وبحث وزراء التعليم المشاركون في قمة تحويل التعليم، التعافي من الفاقد التعليمي الناتج عن آثار جائحة كورونا، والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بالتعليم في أجندة 2030، حيث شهدت الجلسة الوزارية حشد الدعم لإطلاق أو توسيع نطاق المبادرات المتعلقة بموضوعات التعليم.