“الصحة الخليجي” يُبرز سبب وأعراض السكتة القلبية.. وكيفية التعامل مع المُصاب بها

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، سبب حدوث السكتة القلبية وكيفية التصرف حال مقابلة شخص أصيب بها.
وبيّن المجلس، أن السكتة القلبية أو النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) تحدث عندما لا تصل كمية كافية من الـدم لجزء من عضلة القلب؛ بسبب انسداد الأوعية الدمـوية برواسب الكوليسترول.
وأشار إلى أن أعراض السكتة تشمل ألماً في الصدر، والشعور بالضعف والدوار، وضيقاً في التنفس، والغثيان والتعب غير المعتاد.
ونوه إلى أن المصاب بالسكتة قد يعاني من ألم في الصدر والذراعين أو الرقبة أو الظهر، موضحاً أنه يجب مساعدة المصاب على الجلوس والتأكد من أن يكون في وضعية مريحة، والاطمئنان على المُصاب لحين وصول الإسعاف، والبدء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي إذا تدهورت الحالة.
وفق “أخبار 24”.