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جديد المحليات > تشمل عروضاً جوية ومسيرات بالدراجات.. “البحرية” تكشف تفاصيل استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني 92
20/09/2022   8:18 ص

تشمل عروضاً جوية ومسيرات بالدراجات.. “البحرية” تكشف تفاصيل استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني 92

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أوضحت القوات البحرية الملكية، تفاصيل استعداداتها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 92 الموافق (الجمعة) المقبل.

وأكدت أن فعالياتها ستشمل تشكيلات بحرية واستعراضاً جوياً، بالإضافة إلى مسيرة لدراجي القوات البحرية؛ وذلك في عدد من المناطق.

وتشمل الفعاليات مسيرة لدراجي القوات البحرية في الدرعية بالرياض من الساعة 4 وحتى 5 مساءً؛ وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتتضمن فعاليات البحرية في جدة، استعراضاً للخيالة، ومسيرة للعربات العسكرية، واستعراضاً للفرقة الموسيقية، ومسيرة فريق الدراجين، واستعراضاً بتشكيلات القطع البحرية والطائرات العمودية؛ وذلك من الساعة 4:30 مساءً وحتى 5:30 مساءً. وفق “أخبار 24”.

وتنظم البحرية الملكية عدداً من الفعاليات الاحتفالية في الجبيل، تشمل استعراضاً لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، ومعرض معدات وآليات النادي البحري، فضلاً عن استعراض للفرقة الموسيقية، واستعراض جوي بالطائرات العمودية؛ وذلك خلال الفترة من 4:30 مساءً حتى 5:30 مساءً.

القوات البحرية الملكية

تشمل عروضاً جوية ومسيرات بالدراجات.. “البحرية” تكشف تفاصيل استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني 92

جديد المحليات
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