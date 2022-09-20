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جديد المحليات > صورتان لمشاركة الملك فهد في تتويج الملكة إليزابيث وحضور حفيده الأمير تركي مراسم عزائها بينهما 70 عاماً
20/09/2022   8:18 ص

صورتان لمشاركة الملك فهد في تتويج الملكة إليزابيث وحضور حفيده الأمير تركي مراسم عزائها بينهما 70 عاماً

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نشر الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، صورتين يفصل بينهما 70 عاماً تتعلقان بمشاركة الملك فهد في تتويج الملكة إليزابيث الثانية، وحضور حفيده الأمير تركي بن محمد بن فهد مراسم عزائها.

وظهر في الصورة الأولى الملك فهد خلال حضوره تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953م، حيث كان رئيساً لوفد المملكة الرسمي المشارك في الاحتفال.

فيما ظهر في الثانية حفيده وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال مشاركته اليوم في مراسم العزاء الرسمية في وفاة الملكة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

صورتان لمشاركة الملك فهد في تتويج الملكة إليزابيث وحضور حفيده الأمير تركي مراسم عزائها بينهما 70 عاماً

وفق “أخبار 24”.

صورتان لمشاركة الملك فهد في تتويج الملكة إليزابيث وحضور حفيده الأمير تركي مراسم عزائها بينهما 70 عاماً

جديد المحليات
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