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رياضة > الأخضر الأولمبي يصل كرواتيا ويبدأ استعداده للدورة الدولية الودية
20/09/2022   8:18 ص

الأخضر الأولمبي يصل كرواتيا ويبدأ استعداده للدورة الدولية الودية

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وصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة سفيتي مارتن بكرواتيا، للمشاركة في الدورة الدولية على هامش المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

وأجرى “الأخضر” حصة تدريبية خفيفة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين استرجاعية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الإثنين 26 سبتمبر. وفق “أخبار 24”.

الأخضر الأولمبي يصل كرواتيا ويبدأ استعداده للدورة الدولية الودية

رياضة
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