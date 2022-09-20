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رياضة > محمد صلاح يوجه رسالة للشعب البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث
20/09/2022   8:18 ص

محمد صلاح يوجه رسالة للشعب البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

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حرص محترف ليفربول، المصري محمد صلاح، على نعي الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت قبل أيام قليلة عن عمر يناهز الـ 96 عاما.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع.. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي”. وفق “أخبار 24”.

وانتهت مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية بإنزال جثمانها إلى القبو الملكي في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

وشهدت المراسم نزع التاج الملكي والصولجان من على نعش الملكة إليزابيث، وإنزالها إلى القبو الملكي في الكنيسة حيث مثواها الأخير.

محمد صلاح يوجه رسالة للشعب البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

رياضة
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