كريستيانو رونالدو يوافق على اللعب في الدوري السعودي

كشفت تقارير عن قرار جديد من لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بشأن اللعب في دوري روشن.
وبحسب “haber7” التركي فإن رونالدو غير موقفه من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي وأبدى مرونة للموافقة على فكرة الانضمام إلى أحد أندية دوري المحترفين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضح التقرير أن رونالدو حاول الانتقال من مانشستر يونايتد إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا ولكن محاولاته فشلت ما دفعه للتراجع عن رفض الانضمام إلى دوري المحترفين.
وسبق أن فتح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الباب من جديد أمام إمكانية انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى أحد أندية دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
ووفقاً لشبكة “CNN” العالمية، فإن نادي الهلال قدم للبرتغالي كريستيانو رونالدو عرضاً بقيمة 242 مليون يورو نظير الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عامين.