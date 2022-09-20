تقديرا لجهودها.. محافظ الخرج يكرم غرفة الخرج بدرع تذكاري

كرم محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي غرفة الخرج بدرع تذكاري تقديراً لجهودها ومشاركتها ودعمها للكثير من المبادرات خلال الجائحة ولرعايتها حفل تكريم “شكراً لكم”، استلمه عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز العالي .
جاء ذلك تعبيراً لجميع الجهات الحكومية والخاصة المساهمين والمشاركين والمتطوعين في جائحة كورونا المقام في مدارس الجامعة الأهلية حيث كان لهم دور عظيم من بعد الله في تخفيف آثار جائحة كورونا . بلغ عدد المشاركين في القطاعات الحكومية والغير ربحية أكثر من 6155 شخص معطاء وبمشاركة أكثر من 192 جهة داعمة وقدّموا العديد من المبادرات التي تتجاوز 615 مبادرة ميدانية والإلكترونية حيث تجاوزت ساعات عملهم أكثر من 201661 ساعة جعلها الله في ميـزان حسناتهم.