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جديد المحليات > “الدفاع” تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية
20/09/2022   6:34 م

“الدفاع” تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية

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أنهت وزارة الدفاع استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، حيث تشارك أفرع القوات المسلحة السعودية 62 فعالية في 14 مدينة.

وتنظم القوات البرية الملكية السعودية، مسيرة عربات عسكرية في عدد من المدن العسكرية، في حين تنفذ القوات الجوية الملكية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في 14 مدينة، وهي الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، والأحساء، والطائف، والباحة، وبلجرشي، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، والخبر، وحفر الباطن، والجوف.

وتنظم القوات البحرية الملكية مسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، بجانب تقديم عروض للقطع البحرية في عدد من المدن. وفق “أخبار 24”.

كما تشارت القوات البحرية بعدة استعراضات على شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل، ومن أبرزها استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية.
"الدفاع" تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية

"الدفاع" تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية

"الدفاع" تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية

“الدفاع” تستعد لليوم الوطني بـ 62 فعالية وعروض برية وبحرية وجوية

جديد المحليات
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