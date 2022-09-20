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جديد المناطق > نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غداً الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن
20/09/2022   6:33 م

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غداً الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدا (الأربعاء)، حفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على عنايته ورعايته هذه المسابقة التي شهدت مشاركة 153 متسابقاً من 111 دولة، تأهل منهم 96 متسابقاً إلى التصفيات النهائية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مجموع جوائز المسابقة في دورتها الحالية بلغ 2.7 مليون ريال، وسيقام الحفل غدا في الحرم المكي بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غداً الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

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