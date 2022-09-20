تطبيق النسخة الثانية من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب لمنطقة الحجرة والتيسية أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطبيق النسخة الثانية من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب والتنزه لمنطقة الحجرة والتيسية، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.
وذكرت الهيئة أن النسخة الثانية من الضوابط تضمنت إدراج عدد 6 مناطق هي (الزبيرة، تربة، جبلة، قيصومة فيحان، حدق الجنده، زبالا)، كما تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لتمكين المجتمع المحلي من إصدار تصاريح الرعي في تلك المناطق وفق النطاقات الجغرافية المحددة لكل قرية وهجرة.
وحثت الهيئة الجميع على التقيد بالتعليمات والأنظمة المعلنة بهذا الخصوص، واستخراج التراخيص اللازمة قبل القيام بأي أنشطة خاصة بالرعي أو الصيد أو الاحتطاب أو التنزه في المناطق التي تم تحديدها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهدف من هذه الضوابط هو المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته في مناطق المحمية.