مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة واستقرار الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة والحالات الحرجة من “كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع التعافي، واستقرار معدل الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 105 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 26 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815431 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة، وذلك بتسجيل خروج 3 حالات من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 37 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً حيث تم تسجيل 125 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802624 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى استقرار معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9333 حالة وفاة.