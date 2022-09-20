إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج تكمل استعداداتها لتغطية احتفالات “اليوم الوطني92”

الإعلام والاتصال- فاطمة العثمان :
أنهت إدارة تعليم الخرج ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال التحضيرات الأخيرة واللمسات النهائية لخطة الاحتفاء باليوم الوطني”92 ” والتي راعى فيها فريق العمل بالإعلام الظهور بشكل يتناسب مع أهمية وحجم المناسبة عبر خطة برامجية تشترك بها كافة وحدات إدارة الإعلام والاتصال كالتخطيط الإعلامي ، الاستديو التعليمي، التصاميم والمونتاج ، التحرير والنشر ووحدة التقارير لمواكبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ومن أجل مواكبة هذا الحدث الوطني الكبير عكف الاستديو التعليمي منذ مطلع الأسبوع الماضي على إنتاج مقاطع فيديو تنوعت فيها اللوحات المرئية إذ شملت إنتاج فيديو تاريخي تعريفي بناقة الملك عبدالعزيز ” مصيحة ” بالتعاون مع قسم النشاط الطلابي ، وخصص فيديو للتعليم تحت عنوان ( بالعلم نبني دارنا ) كما أُنتج موشن جرافك عن مسيرة ملوك المملكة العربية السعودية خلال (٩٢) عاما ً وغيرها من المواد الإعلامية والتي شملت كلمات لقيادات تعليم الخرج ومقاطع تعكس مشاعر الطلاب والطالبات ؛ هذا وأُفِردت مساحة لإنتاج وتصميم لوحات تاريخية شملت قصر المصمك التاريخي بالعاصمة الرياض ، قصر الملك عبدالعزيز وقصر ابو جفان بمحافظة الخرج ، والسور التاريخي بمحافظة الدلم ، برج الكوت وعريش الملك عبدالعزيز في مركز السلمية .
وفي السياق ذاته يباشر الاعلام والاتصال
تهيئة مبنى الإدارة بتوْشح اللون الأخضر
ورفع راية التوحيد على واجهات المبنى لإدارة البنين ومبنى الشؤون التعليمية- بنات – ، ومباشرة التغطيات الإعلامية الأسبوع القادم لاحتفاء الإدارة بقطاعيها بنين- بنات باليوم الوطني(92 ) ببث مباشر وتقارير إخبارية وتسجيل انعكاس هذا اليوم على مشاعر المجتمع التعليمي
من جانبه عبّر مدير تعليم الخرج أ. د. خالد بن عبدالله العتيبي بهذه المناسبة عن مشاعر الفرح والولاء في هذا اليوم التاريخي العظيم للمملكة العربية السعودية قائلاً : اليوم الوطني يذكرنا بالملحمة الخالدة لتوحيد هذه البلاد على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ،و يُعرف الأجيال بما قامت به المملكة العربية السعودية من انجازات استثنائية تحقق تنمية مستدامة لتعزز الشغف في الانجاز وتحقق الرؤية العظيمة بهوية خاصة مستلهمة من طموح أبناء وبنات المملكة العربية السعودية.
مقدما شكره لإدارة الإعلام والاتصال بقسميها البنين والبنات ممثلة بمدير الإعلام والاتصال خالد بن عبدالله الكثيري على الجهود المتفردة والمميزة في إخراج المواد الإعلامية للمتلقي بما يناسب هذا الحدث الوطني الكبير ، والشكر موصول لجميع الاقسام المعنية والفرق العاملة على جهودهم في هذه الذكرى الخالدة في قلوبنا …