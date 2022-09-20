مدير تعليم الخرج: الوطن هو الأرض والدار

الإعلام والاتصال – فاطمة العثمان :
يحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ (٩٢ )وبلادنا ترفل بحمد الله في ثوب العزة والتطور والإزدها وتزاحم العالم على المقدمة في كل المجالات؛ فعلى الصعيد التعليمي حققت المملكة خلال العامين الماضيين قفزات نوعية وحصدت ميداليات وجوائز في الأولمبياد الدولية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله –
وتأتي أهمية اليوم الوطني السعودي كونه يوماً وطنياً غالياً على الجميع يذكرنا بالملحمة الخالدة لتوحيد هذه البلاد على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ،و يُعرف الأجيال بما قامت به المملكة العربية السعودية من انجازات استثنائية تحقق تنمية مستدامة نحو تعزيز الشغف في الانجاز وتحقيق الرؤية العظيمة بهوية خاصة مستلهمة من طموح أبناء وبنات المملكة العربية السعودية.
عندما نقول “الوطن” تُرسم في أعيننا صورة رجال تعلمنا منهم الحب ومعنى العطاء تعلمنا منهم الصبر في الشدة والحكمة كرسوا حياتهم لبناء بلد قوي كالحصن متوافر فيه كل سبل الرخاء والعيش الكريم أحببناه ومازلنا نحبه وسنظل نحبه إلى آخر نفس في أجسادنا لأنه الأرض والدار والحصن أدام الله علينا نعمة الوطن والأمن والأمان وحفظ قادتنا من كل مكروه …