وزير الخارجية يرأس وفد المملكة خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في نيويورك.
وحضر الجلسة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
ويشارك الوفد في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ومصر والعراق واليمن، كما يرأس وزير الخارجية الجانب الخليجي في عددٍ من الاجتماعات الوزارية لمجلس التعاون الخليجي مع الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي. وفق “أخبار 24”.