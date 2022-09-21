نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ماذا تعرف عن الحجر الأسود؟.. وصفه ومكانته والدعاء المستحب عنده
21/09/2022   7:07 ص

ماذا تعرف عن الحجر الأسود؟.. وصفه ومكانته والدعاء المستحب عنده

+ = -
417

استعرضت وزارة الحج والعمرة، بعض المعلومات عن الحجر الأسود، مبينة أنه قطعية حجرية مغروسة في بناء الكعبة المشرفة وترتبط بتاريخها وفضلها.

وأوضحت الوزارة أن الحجر الأسود عبارة عن تكوين حجري بقطر 30 سم (تكسرت أجزاؤه بمرور الزمن)، ويبلغ طوله ذراع (46 سم تقريبا)، ولونه أسود مائل إلى الحمرة والبياض.

وأشارت إلى أنه يقع في حائط الركن (الجنوبي – الشرقي) من جدار الكعبة، ويرتفع عن الأرض 1.10 متر، لافتة إلى أنه قطعة من الجنة، ونزل من السماء، ومنه مبتدأ الطواف ومنتهاه.

ونوهت إلى أن المقصود باستلام الحجر الأسود ملامسته باليد، وقد يتبع ذلك تقبيله أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عن النبي الاكتفاء بالإشارة عن بعد عند الطواف، بدلا من الاستلام المباشر. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن للطائف أن يدعو بما شاء أثناء طوافه عند ركن الحجر الأسود ، وله أن يبدأ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم “ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

 الحجر الأسود

ماذا تعرف عن الحجر الأسود؟.. وصفه ومكانته والدعاء المستحب عنده

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228425.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.