“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيمين ارتكبوا الغش في تخزين وتسويق دجاج فاسد بالرياض

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والمصرية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال نقل وتخزين وتسويق دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك.
وأوضحت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد المقيمين عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقتهم.
وأشارت إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط شاحنة نقل خفيف مكشوفة بمحافظة الدوادمي محمّلة بـ 560 كرتونَ دجاج فاسد تعرضت لأشعة الشمس ومن ثمَّ عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكمية وإحالة مرتكبي مخالفة نقلها وتخزينها بهدف بيعها في الأسواق إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.