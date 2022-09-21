فتح باب القبول والتسجيل بـ”الجوازات” على رتبة “جندي” بدءًا من السبت المقبل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي” رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة “أبشر – التوظيف” خلال الفترة من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 3 / 3 / 1444هـ، مشترطة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لافتة إلى أن الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفاً في جهة حكومية.وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، كما يجب أن تكون الهوية الوطنية الخاصة به سـارية الصلاحية وقت التقديم، بجانب اجتيازه الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.