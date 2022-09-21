المملكة تعتزم إرسال رائدي فضاء سعوديَين إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة تعتزم إرسال رائدَي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بموجب اتفاق وقع في وقت سابق من هذا العام مع شركة أكسيوم سبيس في هيوستون التي تنظم وتدير مهمات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.
وسينطلق رائدا الفضاء في هذه المهمة المسماة “إيه.إكس-2” في أوائل العام المقبل، ولمدة أسبوع تقريبا على متن كبسولة “كرو دراجون” من شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وسينضم الرائدان السعوديان، وفقا لـ “رويترز” مع اثنين من الأمريكيين، وهما رائدة الفضاء المتقاعدة من ناسا بيجي ويتسون، وقائد سيارات السباق والمستثمر جون شوفن.
وتصبح المملكة أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة، كما سيكون رائدا الفضاء أول سعوديين يذهبان إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة.وفق “أخبار 24”.
وأكد مسؤول أمريكي أن رواد الفضاء في هذه المهمة لم تتم الموافقة عليهم بعد من قبل لجنة ترأسها ناسا من المعنيين والشركاء في محطة الفضاء، مثل روسيا وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية، مرجحا أن تحصل البعثة على الموافقة.
يذكر أن محطة الفضاء الدولية عبارة عن مختبر بحجم ملعب كرة قدم على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، ويؤوي أطقما دولية من رواد الفضاء منذ أكثر من 20 عاما.