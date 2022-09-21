تُسيّر رحلاتها الأسبوع المقبل.. “ويز إير” تسعى لتشغيل 50 طائرة في المملكة بنهاية 2030

ذكرت شركة “ويز إير” الأوروبية للطيران الاقتصادي أنها تسعى لتشغيل أسطول يضم 50 طائرة في المملكة بنهاية عام 2030.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلاتها من وإلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، عبر رحلات من روما وفيينا وأبوظبي إلى الدمام ، وذلك وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.
وكانت “وزير إير” قدأطلقت في حفل أقيم بالرياض في أغسطس الماضي، 20 وجهة جديدةمن بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى مطارات الرياض وجدة والدمام، بأسعار تبدأ من 54.99 يورو.وفق “أخبار 24”.