“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السعودية 58.8% في يوليو والصادرات غير النفطية 26.4%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات غير البترولية في يوليو الماضي بنسبة 26.4 % وبقيمة 26.7 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2021 الذي وصلت فيه قيمة هذه الصادرات إلى 21.1 مليار ريال.
وأشارت إلى انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 4.0 مليارات ريال، وبنسبة 13.1 % بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، في حين ارتفعت الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 58.8 % وبقيمة 140.8 مليار ريال مقارنة بنظيره من العام الماضي الذي وصلت فيه قيمة الصادرات 88.7 مليار.
وأرجعت سبب هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 46.6 مليار ريال، بنسبة 68.9 %، كما ارتفعت نسبة هذه الصادرات من مجموع الصادرات الكلي من 76.2 % في شهر يوليو 2021 إلى 81.1 % في شهر يوليو الماضي، في حين انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي بمقدار 7.6 مليار ريال وبنسبة 5.1%.
ولفتت إلى أن الواردات ارتفعت في شهر يوليو الماضي بنسبة 18.3 % بمقدار 8.5 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 55.1 مليار ريال مقابل 46.6 مليار ريال في شهر يوليو من العام الماضي، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع يونيو الماضي بمقدار 5.8 مليار ريال وبنسبة 9.5 %.
وأكدت أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية، منوهة بارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 48.3 % في شهر يوليو الماضي مقابل 45.2 % في شهر يوليو 2021 ؛ وذلك كنتيجة للارتفاع الكبير في الصادرات غير البترولية عن الارتفاع في الواردات خلال هذه الفترة.
وفق “أخبار 24”.