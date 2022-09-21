“آل الشيخ”: المملكة ترفض استمرار احتلال إيران جزر الإمارات وتدعوها للاستجابة لمساعي حل القضية

قال رئيس مجلس الشورى، عبدالله آل الشيخ، إن المملكة ترفض استمرار احتلال إيران جزر الإمارات الثلاث “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى”، موكدًا في الوقت ذاته دعوة إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف “آل الشيخ”، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في مسقط، أن المملكة تدعو إيران للتعاون مع دول المنطقة من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
ولفت إلى أن المملكة حريصة على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وترفض استغلال الميليشيات الحوثية حرص المجتمع الدولي على تحقيق ونجاح هذه الهدنة، كما تؤكد دائمًا على أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب خلوها من الصراعات والنزاعات وحل جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.
آل الشيخ: المملكة ترفض استمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، موكدًا في الوقت ذاته دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. pic.twitter.com/4xJb0aXfNt
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 21, 2022
آل الشيخ: المملكة ترفض استمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، موكدًا في الوقت ذاته دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. pic.twitter.com/4xJb0aXfNt
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 21, 2022
معالي رئيس #مجلس_الشورى في كلمته أمام الاجتماع الدوري(١٦)لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية : المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تؤكد دائمًا على أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب خلوها من الصراعات والنزاعات وحل جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/NKM5gbNVJL
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 21, 2022