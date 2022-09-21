ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية إلى 1.36 ترليون ريال.. والتوطين إلى 31% بنهاية الربع الثاني

ارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة إلى نحو 10.7 ألف منشأة، بعد الترخيص لـ 2169 مصنعا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، بما يمثل نسبة نمو تتجاوز 25%.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ارتفع على نحو غير مسبوق في تاريخه، وذلك من نحو ترليون ريال في نهاية عام 2019، إلى أكثر من 1.36 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنسبة نمو تجاوزت 36%.
وأوضحت أن عدد العمالة الفعلية في المصانع المنتجة ارتفع من 501 ألف عامل في عام 2019 إلى نحو 649 ألف عامل بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 29%، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 31%، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في إجمالي عدد العمالة إلى 13%.
وأشارت إلى تحقيقها العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي، كان لها أثر إيجابي ملحوظ على اقتصاد المملكة، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى التصنيع والإنتاج المتقدم من خلال إطلاق برنامج مصانع المستقبل، والذي يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع إلى الأتمتة والإنتاج المتقدم.
وفيما يتصل بقطاع التعدين، ذكرت الوزارة أنها أصدرت منذ عام 2019 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 1374 رخصة تعدينية، ليصل إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى أكثر من 2000 رخصة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى خطتها لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشاريع جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.