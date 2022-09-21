يُعد متنزه السودة الوطني بمنطقة عسير من أبرز وأهم مناطق السياحة الطبيعية بالمملكة، حيث يقع على ارتفاع 3 آلاف متر فوق سطح البحر وذلك على بعد 25 كيلومتراً غرب مدينة أبها.
وتتمتع السودة بخصائص بيئية خلابة، حيث يغطيها الضباب طوال العام، وتتميز بأجواء ربيعية ممطرة، ولا تتعدى درجة حرارتها في الصيف 25 درجة مئوية.
وتوجد بمتنزه السودة غابات كثيفة من أشجار العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.
ويقع على مقربة من المتنزه باتجاه الغرب؛ قرية رجال ألمع التاريخية بمبانيها الجميلة ذات الطابع العمراني المتميز، ومتحفها الثري بالآثار، إلى جانب مهرجانها السنوي “رجال الطيب”، كما يقع بالقرب منها متنزه عسير الوطني الذي يمتد على مساحة 4.5 ألف كيلومتر مربع، وهو يعتبر موطناً طبيعياً للنمر العربي بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
من جبال #السودة إلى #رجال_ألمع ومتنزه عسير الوطني.. سحر الطبيعة في “ديرتنا”#اليوم_الوطني_السعودي_92#هي_لنا_دار
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 21, 2022