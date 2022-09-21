قطر تعلق الدخول إليها اعتباراً من 1 نوفمبر باستثناء حاملي بطاقة “هيّا”

أعلنت وزارة الداخلية القطرية تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل باستثناء حاملي بطاقة هيّا التي تتيح لحاملها البقاء في قطر حتى 23 يناير المقبل.
وأوضحت الوزارة الفئات المستثناة من قرار التعليق، وهم المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، وحاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة.
يذكر أن قطر سوف تستضيف مباريات مونديال 2022 في كرة القدم على ثمانية ملاعب، وذلك اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.