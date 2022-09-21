برئاسة ولي العهد .. لجنة استثمارات الشركات الكبرى تكلّف عبدالعزيز العريفي رئيساً تنفيذياً لبرنامج “شريك”

أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.
ويحمل العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية “بابسون” في ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ستانفورد”.
ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.
كما عمل الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك” مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وفق “أخبار 24”.
وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن برنامج “شريك” الذي دشنه ولي العهد نهاية مارس 2021م، يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى استثمارات 5 تريليونات ريال بنهاية 2030م.