“النقل”: بدء المرحلة الأولى من تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات اعتبارا من ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء المرحلة الأولى من التطبيق التدريجي للتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلات في أنشطة النقل التعليمي والنقل المتخصص وتأجيـر وتوجيه الحافلات اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.
وأوضحت أنه سيتم التطبيق التدريجي لهذه التجهيزات الفنية المعتمدة على مرحلتين، وسيتم في المرحلة الأولى تطبيق المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة الأولية والتجهيزات الفنية العامة فقط، ويستثنى من ذلك مركبات موديل 2014 وما أقل منها ما عدا نظام التتبع.
وأضافت أنه عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط يتم تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة للنقل المتخصص والنقل التعليمي باستثناء اللون الخارجي لنشاط النقل التعليمي. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها ابتداء من تاريخ 22 يونيو 2023، وسيتم خلالها تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة بحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي بالإضافة إلى اللون الخارجي، وذلك في حال إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط أو عند تجديدها.