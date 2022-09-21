“هيئة المسرح” تعلن إطلاق البرنامج التدريبي “المحترف المسرحي” مطلع أكتوبر

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الأربعاء)، إطلاق البرنامج التدريبي “المحترف المسرحي” مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ويستمر البرنامج على مدار 3 أشهر متواصلة، حيث سيقام في 3 مدن تشمل الرياض، والدمام، وجدة؛ وذلك ضمن مبادرة تطوير المهارات، ويقدم البرنامج التدريبي نخبة من المدربين المحترفين ذوي الخبرة الطويلة في مجال التدريب المسرحي، بقيادة نضال الأشقر، والتي تعد من الأسماء المهمة في تاريخ المسرح العربي.
ويندرج تحت البرنامج مستويان للمحترفين والمبتدئين، وينفذ كل مستوى على مدار 14 يوماً، ويشتمل على 48 ساعة تدريبية في المدن الثلاث، بمعدل 4 ورش تدريبية مختلفة لكل مسار، وبموضوعات مختلفة، تشمل: الممثل والغرض المسرحي، والصوت البشري، والممثل والقناع، وورشة إعداد الممثل. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف البرنامج تدريب 26 مشاركاً في المسار المبتدئ، و16 للمسار المحترف في كل مدينة، بمجموع 126 متدرباً للبرنامج إجمالاً، كما يستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من المسرحيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في المجال.