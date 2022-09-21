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جديد المحليات > نيابة عن خادم الحرمين.. “أمير مكة” يرعى الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
21/09/2022   11:39 م

نيابة عن خادم الحرمين.. “أمير مكة” يرعى الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرعى أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الأربعاء، في رحاب الحرم المكي الشريف، حفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الـ42 .

وتنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

يشارك في المسابقة العالمية نخبة من حَفَظة كتاب الله من 111 دولة حول العالم، بجوائز تبلغ 2.7 مليون ريال، وقد بدأت تصفياتها الأولية في 14 وحتى 16 صفر لهذا العام، بمشاركة 153 متسابقًا تأهل منهم 96 متسابقًا إلى التصفيات النهائية. وفق “أخبار 24”.

كما بلغ عدد المتنافسين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره منذ انطلاقتها في دورتها الأولى قبل 42 عامًا وحتى هذه الدورة، أكثر من 6453 متنافسًا من مختلف قارات العالم.

نيابة عن خادم الحرمين.. “أمير مكة” يرعى الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

جديد المحليات
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