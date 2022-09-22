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جديد المحليات > “الأوقاف” تعتمد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة
22/09/2022   7:07 ص

“الأوقاف” تعتمد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، اليوم (الأربعاء)، قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ بما يهدف لتنظيم عملية الإبلاغ وإحياء الأوقاف والمحافظة عليها.

ورأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد الجدعان الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، والذي شهد اعتماد المجلس قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الإبلاغ وإحياء الأوقاف، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، إضافة إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. وفق “أخبار 24”.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها التقرير الدوري للتعويض عن الأوقاف المنزوعة، وسير الأعمال في مشروع تحديث استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، كما اطلع على تقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه.

“الأوقاف” تعتمد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

جديد المحليات
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