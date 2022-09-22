“الإعلام” تبدأ استقبال المشاركات في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، اليوم (الأربعاء)، بدء استقبال المشاركات في جائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022 في نسختها الثالثة؛ وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.
وتشمل الجائزة 9 مسارات إعلامية، تتضمن: الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة، والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى المسار التاسع المخصص للأفلام السياحية.
ويحتوي مسار الأفلام السياحية على جائزتين تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات؛ لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية عبر أفلام متنوعة القوالب؛ للتعريف بالسياحة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة. وفق “أخبار 24”.
وتستقبل الجائزة الأعمال الإعلامية التي تحتفي باليوم الوطني 92 للمملكة من المواطنين والمقيمين، وتنتهي مرحلة استقبال المشاركات في 10 أكتوبر المقبل.