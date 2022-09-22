وزير الصناعة يبحث مع شركات أمريكية الفرص الاستثمارية في واشنطن

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع عدد من مسؤولي الشركات وجهات القطاع الخاص الأمريكي بواشنطن، الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
كما عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة “HALO”، ونائب رئيس شركة “Boeing”، والنائب الأعلى لرئيس شركة “Merck Millipore”، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Cargill.
واستعرض الخريف خلال اللقاءات خطط الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية. وفق “أخبار 24”.
وبحث أيضاً سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.