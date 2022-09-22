مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة و”التعافي” واستقرار الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الحالات الحرجة ونسب التعافي، واستقرار الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 18 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815609 إصابات بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 33 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 105 حالات اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802840 حالة.
ولفتت إلى تسجيل استقرار في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9337 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.