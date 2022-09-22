“الوطنية للإسكان” راعٍ استراتيجي لمعرض “مشروعات مدن متميزة”

تشارك “الوطنية للإسكان” كراعٍ استراتيجي في معرض مشروعات مدن متميزة والذي تُقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض.
ويهدف معرض مدن متميزة إلى إبراز المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة لتنمية وتطوير المدن في جميع المناطق المحافظات، وذلك بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتأتي مشاركة “الوطنية للإسكان” بهدف استعراض منتجاتها الخاصة بقطاع الإسكان والتطوير العقاري في زيادة المعروض العقاري والمحتوى المحلي في الصناعة وكذلك في حلول الأعمال والاستدامة البيئية وخلق فرص عمل من خلال مشاريعها. وفق “أخبار 24”.
وتشارك الوطنية للإسكان كونها الذراع الاستثماري والتنفيذي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال دعمها وتعزيزها لمختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع العقاري حيث تساهم بزيادة المعروض العقاري بالمملكة لخلق مزيد من الخيارات والحلول السكنية.