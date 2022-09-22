أمير المدينة المنورة يدشن المرحلة الأولى لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، المرحلة الأولى لمشروع ميدان الملك عبدالعزيز الذي يُنفذ على مساحة 38 ألف متر مربع، في الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك عبدالعزيز إلى المدينة المنورة في عام 1345هـ و 1346هـ.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن رفع العلم السعودي على سارية الميدان يأتي بمثابة رمزٍ للتعبير عن مدى اعتزاز وفخر السعوديين بهذا الوطن.
يذكر أن أمانة المنطقة بدأت في تنفيذ هذا المشروع في عام 2020، في المنطقة الواقعة على امتداد ساحة الغمامة غرب المسجد النبوي، متوسطًا مبنى إمارة المنطقة، ومسجد العنبرية، ومبنى الأمانة.
ويتكون المشروع من ساحة مُخصصة لتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية المتنوعة، ومسارات مخصصة للمشاة، ومنافذ تجارية جديدة، وتهيئة مواقع الجلوس والاستراحة لاستيعاب العائلات والأفراد، ومواقع الخدمات العامة والمسطحات الخضراء، وسيتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية خلال 6 أشهر. وفق “أخبار 24”.