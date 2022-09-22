صوت العلم.. تعاون تقني يهدي الصُم وسيلة تُمكنهم من التفاعل مع النشيد الوطني (فيديو)

أسهمت جهود المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، في تعزيز قدرات الصُم من التفاعل مع اليوم الوطني بمختلف عناصر الاحتفال به، والتي يأتها على رأسها النشيد الوطني.
وأسفرت الشراكة بين المركز وSRMG، عن تقنية جديدة تُمكن الصُم من فهم النشيد الوطني والتفاعل معه تحمل اسم “صوت العلم”.
وقالت العنود العمير، من SRMG، إن الفريق القائم على المشروع نجح في توظيف تقنية جديدة تتحول بها الأصوات إلى ذبذبات يمكن لذوي الإعاقة التفاعل معها.
وتعتمد التقنية على برنامج يلتقط الصوت ويحوله إلى إحساس باللمس، ومن ثم تهتز أقمشة العلم بطرق وكثافات مختلفة من خلال محركات، بحيث يمكن إعادة تكوين وتشكيل الإحساس على الجسم. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، قال راين جنز، من شركة Cute Circuit، إنها المرة الأولى التي تتم فيها إضافة التقنيات المبتكرة إلى العلم.
وبدا على الأشخاص الذي خضعوا لتجربة التقنية التأثر الواضح بعد تمكنهم أخيرًا من هزيمة إعاقتهم والاستمتاع بالشعور الوطني الكامن في النشيد الوطني.
في #اليوم_الوطني_السعودي، نجسد مسؤوليتنا المجتمعية بروح إبداعية وتقنيات رائدة.
ابتكار يتيح الإحساس بنغمات النشيد الوطني، بشراكة نفخر بها مع @kscdr #صوت_العلم#هي_لنا_دار pic.twitter.com/J7l1yafIsN
— SRMG (@SRMG_HQ) September 21, 2022